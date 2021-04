Dona de casa de repouso irregular “esconde” idosos durante fiscalização em Botucatu

Os assistidos pela “casa de repouso” foram levados para outro endereço e a dona do estabelecimento disse que eles tinham retornado às famílias

Equipes da Vigilância Estadual e Assistência Social do Município, com apoio da GCM, registraram no fim da tarde desta quinta-feira, dia 15, uma ocorrência envolvendo uma casa que funcionava como instituição de longa permanência para idosos, na Vila Pinheiro em Botucatu.

Segundo informações colhidas pelo Acontece Botucatu, a situação dessa clínica estava sendo monitorada pelo Ministério Público há algum tempo. Em uma primeira visita ao local, que atendia no total 7 idosos, foram constatadas diversas irregularidades.

Foi estipulado um prazo para que os responsáveis contatassem as famílias dos idosos, para que eles retornassem para casa. Nesta quinta, as equipes da Assistência Social e Vigilância se deslocaram até essa casa e ao chegarem no local, os agentes encontraram o imóvel sem a presença dos idosos.

De acordo com os relatos, a responsável disse que tinha entregue os assistidos aos seus familiares. Desconfiadas da versão apresentada, as equipes insistiram em obter mais detalhes do ocorrido.

Em determinado momento, a responsável pela clínica confessou que escondeu todos os idosos em uma outra residência. O imóvel onde os idosos foram encontrados fica na Vila São Luiz. O caso segue acompanhado pelo Ministério Público. Um Boletim de Ocorrência deverá ser registrado.