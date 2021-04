Dois são detidos pela GCM após furto de transformador da CPFL em Botucatu

A Guarda Municipal registrou nesta segunda-feira, dia 26, um caso de furto no bairro Green Valley. Uma equipe Gepom foi até o local após solicitação via 199, onde havia a denúncia de que indivíduos estariam furtando materiais de um transformador da CPFL e que os mesmos fugiram para o bairro Santa Maria.

O transformador quebrado foi encontrado jogado ao solo e a equipe iniciou o patrulhamento pelas imediações. Relata boletim de ocorrência que na rua José Conceição Gonçalves Pinto foram abordados dois suspeitos, sendo um eles adolescente.

Ambos confessaram que haviam furtado algumas chapas metálicas de alumínio do transformador e vendido em um local próximo pelo valor R$ 50 reais. O ‘comprador’ confirmou que adquiriu o material, mas não sabia a procedência.

Os autores do furto foram detidos, sendo que as partes e o material foram levados até a primeira Central de Polícia. Compareceu um representante da CPFL, que reconheceu as chapas como sendo as que foram furtadas do transformador.

Foi elaborado um BO/PC de Furto Qualificado/Receptação Culposa. Um homem continuou preso e os demais foram ouvidos e liberados.