Dois policiais dão entrada em Pronto Socorro; foram quase três horas de tiroteio em Botucatu

Dois policiais deram entrada no Pronto Socorro da Vila Assumpção após forte ataque criminoso em toda cidade durante a madrugada desta quinta-feira, 30.

A informação obtida pelo Acontece Botucatu é de que a estado de saúde de ambos não apresenta gravidade, com quadros estáveis. Não há informação oficial de outras vítimas.

O Batalhão da PM entrou em contato com a reportagem do Acontece Botucatu pedindo para que as pessoas fiquem em casa. “Tem muito curioso na rua, filmando, passando na frente do batalhão e isso pode confundir o trabalho da PM”, disse uma fonte.

O ataque

Botucatu viveu momentos de terror na madrugada desta quinta-feira, dia 30. Tudo começou com um assalto em uma agência bancária no centro de Botucatu.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, houve diversos pontos de tiroteio em várias partes da cidade. Foram registradas explosões e assaltos a diversas agências bancárias e pontos comerciais.

Pessoas foram feiras reféns nas ruas pelos bandidos. A intensa troca de tiro já durou aproximadamente. Bandidos também incendiaram um veículo na frente do Batalhão da PM.

Segundo informações de fontes policiais, foram dezenas de criminosos em uma ação coordenada jamais vista em Botucatu. Ainda não se sabe a motivação dos ataques.

Com violenta troca de tiros em praticamente todos os pontos da cidade e rodovias, foi impossível quantificar as ações criminosas. Neste momento dezenas de viaturas patrulham a cidade, mas as rajadas de tiro cessaram.

Houve reforço do GATE e outras unidades especiais da PM e Polícia Civil durante a madrugada. Os criminosos tomaram a cidade com dezenas de veículos em um ataque simultâneo jamais presenciado na região.

O Acontece acompanha.