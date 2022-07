Dois ocupantes são socorridos com ferimentos graves após caminhão tombar na serra de Botucatu

Acidente aconteceu nesta segunda-feira (25), na Rodovia Marechal Rondon. Parte da carga de canos de metal caiu no acostamento.

Duas pessoas foram socorridas com ferimentos graves após o caminhão em que estavam tombar na Rodovia Marechal Rondon, região da serra de Botucatu. Acidente aconteceu nesta segunda-feira (25).

Segundo a Polícia Rodoviária, parte da carga de canos de metal caiu fora da pista, no acostamento depois da mureta de proteção. Por causa do vazamento de óleo, foi jogado pó de serra no asfalto.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, a pista sentindo São Paulo (SP) ficou interditada na altura do quilômetro 236 e até as 12h30 não havia sido liberada. O trânsito fluiu pelas duas faixas liberadas sentido interior.

A polícia irá investigar as causas do acidente.

Fonte G1

Compartilhe esta notícia