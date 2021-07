DISE prende homem que fazia venda de droga entre Botucatu e Pratânia

Policiais da DISE de Botucatu prenderam na tarde desta quinta-feira, dia 15, um homem de 31 anos, com passagem anterior por tráfico e que possuía um forte ponte de venda de entorpecentes na cidade de Pratania.

Segundo apurações, quase diariamente ele levava a droga de Botucatu para a venda na cidade vizinha, utilizando-se de estradas de terra, que ligam Botucatu à Pratania.

Com ele, transportando e depois em sua casa, foram apreendidos no total, 303 papelotes de crack, 34 pinos com cocaína, uma pedra bruta de crack pesando 100 gramas, com a qual ele certamente farias pelo menos, outras 100 porções da droga, além de balança de precisão e dezenas de microtubos, utilizados para individualizar as porções de cocaína.

Ainda segundo boletim de ocorrência, com o abordado os policiais encontraram R$ 1,8 mil. O mesmo foi preso e encaminhado à cadeia de Itatinga.

Participaram da operação os delegados Paulo Buchignani e Marcos Mores, investigadores Bassetto, Alexandre, Margareth, Emerson, João e Rafael, além da escrivã Sheila.