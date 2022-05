DISE prende homem com pistola 9mm e entorpecentes em Botucatu

Flagrante aconteceu na Vila Pinheiro, região da Avenida Camilo Mazoni

Policiais Civis da DISE, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, de Botucatu, realizaram um flagrante de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira, 06.

O fato aconteceu em uma casa, na Vila Pinheiro Machado, próximo a Avenida Camilo Mazoni, onde havia denúncias de tráfico de drogas.

No local, foram localizados uma pistola marca Taurus, calibre 9 mm, com numeração raspada, um carregador de pistola, 15 cartuchos intactos de calibre 9 mm, além de duas balanças de precisão com resquícios de maconha, uma faca com a lâmina com resquícios aparentemente de droga e 01 bobina de película plástica, utilizada para embalar droga.

Diante dos fatos, o morador da casa, de 26 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado ao CP de Itatinga, onde permaneceu à disposição da Justiça.

