DISE prende homem com 262 porções de maconha na Vila Jardim

A Polícia Civil registrou na segunda-feira, dia 11, mais um caso de tráfico de drogas na Vila Jardim. Operação realizada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu) teve a finalidade de combater o tráfico de drogas.

Os policiais abordaram um homem que estava sendo investigado. Ele estava no conjunto habitacional na Vila Jardim, local conhecido como “Predinhos do CDHU”.

Com o indiciado foram localizadas 262 Parangas de maconha já embaladas para a venda e R$ 1.210 em notas. O dinheiro e as drogas foram apresentados à Autoridade Policial para as medidas de Polícia Judiciária.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga, onde permanece à disposição da Justiça.

