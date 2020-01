Discussão perto de farol termina em agressão na Floriano Peixoto

Um vídeo, que está circulando via redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, mostra uma agressão física na região central de Botucatu. Segundo as informações, dois homens discutem no cruzamento da Avenida Floriano Peixoto, com a Rua Tirandens.

Algumas pessoas chagaram a afirmar que a briga seria por disputa do ponto, já que um deles faz malabarismo e o outro pede esmolas no semáforo que existe no local, mas isso não foi confirmado. Não houve registro da ocorrência.

Nas imagens eles discutem e em seguida o rapaz que faz malabarismo, que segura um bastão, parte para cima do outro homem, que cai e é agredido no rosto. Uma testemunha tenta intervir, mas desiste e entra em um estabelecimento comercial.

Os dois se levantam, discutem mais uma vez e se afastam. O homem sai com parte do rosto coberta por sangue.