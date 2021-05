DIG de Botucatu esclarece furto de gado que gerou prejuízo superior a R$ 1 milhão

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Botucatu esclareceu nesta quarta-feira, dia 12, um caso de furto de gado em fazenda do município de Anhembi. Após a elaboração do boletim de ocorrência, os Policiais Civis integrantes do GIAR – Grupo de Investigações em Área Rural da DIG de Botucatu realizaram diligências na área rural dos municípios de Anhembi e Pereiras.

Os policiais reuniram informações que levaram à identificação de um esquema de desvio de gado de três fazendas pertencentes ao mesmo grupo. Diz inquérito que se aproveitando da confiança depositada pelo patrão, há aproximadamente 5 meses, o empregado responsável pelo manejo do gado do grupo empresarial rural passou a furtar e vender os animais, sem autorização.

Os valores praticados eram muito abaixo dos praticados no mercado, gerando um prejuízo estimado em R$ 1.140.200,00 ao proprietário dos animais. Diante dos fatos, o autor será indiciado pelo crime de furto e o comprador dos animais, pelo crime de receptação.