Detento da região é operado para retirar celular e chips de intestino após volta da ´saidinha´

O Centro de Progressão Penitenciária (CPP) II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru registou a sexta ocorrência, no período de 15 dias após o retorno da saída temporária, de preso que precisou passar por cirurgia para retirada de objetos ilícitos do intestino. Neste caso, o detento ingeriu um minicelular e dois chips.

Após ser descoberto pelo escâner corporal, o recluso confessou que havia engolido o aparelho e permaneceu isolado na enfermaria. Porém, como não conseguiu expelir o telefone móvel naturalmente, ele foi encaminhado ao pronto-socorro do município, recebeu medicação e retornou à unidade prisional.

Os medicamentos não fizeram o efeito esperado e o sentenciado precisou ser levado ao Hospital Estadual (HE). De lá, foi transferido ao Hospital de Base (HB), onde passou por procedimento cirúrgico para a retirada do minicelular e dos chips do intestino. O preso passa bem e teve a sua pena regredida ao regime fechado.

SEIS CASOS

Este é o sexto interno do CPP II de Bauru operado por conta de ingestão de drogas e celulares. Outros mais de 20 reclusos também adotaram a mesma estratégia e foram descobertos, entretanto, conseguiram expelir os itens sem a necessidade de cirurgia.

O estabelecimento penal registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e instaurou procedimento interno para apurar o caso.

