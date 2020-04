Delegacia Seccional de Botucatu faz homenagem ao ‘Dia Mundial de Conscientização do Autismo’

A Delegacia Seccional de Botucatu recebeu na noite desta terça-feira, 31, uma iluminação especial. O prédio de comando da Polícia Civil na região já está preparado à caráter para celebrar o ‘DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO’.

O Dia Mundial do Autismo é celebrado anualmente em 02 de abril. Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para conscientização acerca do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

“É um dia escolhido pela ONU. Uma síndrome que atinge milhões de pessoas no mundo todo. Iluminamos nosso prédio de azul, a cor do autismo, para dizer que não é só trabalho e combate ao crime. Temos um lado social, temos essa sensibilidade e olhar para essa parte”, disse o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte.

A iluminação da Seccional foi em parceria com a Associação Portas Azuis-Autismo em Ação, de Botucatu. O autismo é uma síndrome que atinge quase dois milhões de brasileiros.

A ONU declarou todo 2 de abril como a data para conscientizar a sociedade sobre o autismo

A ONU (Organização das Nações Unidas), no fim de 2007, definiu todo 02 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (no original em inglês: World Autism Awareness Day), quando cartões postais de todo o planeta se iluminam de azul — no Brasil, o mais famoso é o Cristo Redentor — para lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Alguns exemplos de cartões postais no mundo são: o Empire State Building (nos EUA), a Torre Eiffel (na França), a CN Tower (no Canadá), as Pirâmides do Egito, entre outros.

A data visa ajudar a conscientizar a população mundial sobre o Autismo, um transtorno no desenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Contribui para derrubar preconceitos e esclarecer a todos. O objetivo é o mesmo em todo o lugar, ajudar a conscientizar e informar as pessoas sobre o que é o Autismo e como lidar com ele.

A Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu também quis contribuir com a conscientização da sociedade sobre o autismo e iluminou de azul o prédio da Seccional e dessa forma a Polícia Civil também se envolve com a causa do autismo, motivo de muito orgulho para todos nós.