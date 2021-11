A Delegacia de Defesa da Mulher tem nova estrutura em Botucatu (DDM) está de casa nova. A nova estrutura está localizada na Rua 23 de setembro, Vila Carmelo / Vila dos Lavradores, em frente à Escola Dom Lúcio.

O local foi totalmente planejado para oferecer uma estrutura adequada aos serviços oferecidos, visto que a DDM sempre foi improvisada em imóveis locados ao longo da última década.

Atualmente a DDM é comandada pela Delegada Titular Dr. Ana Paula Baston Teodoro, trabalhando ao lado da Delegada Assistente Dra. Luciana Souza.

O novo local é mais amplo e oferece estrutura adequada aos funcionários e mulheres assistidas. Há também uma economia de R$ 1 mil no aluguel em relação ao imóvel antigo, que ficava na rua Major Matheus.

“Essa nova estrutura traz muito mais dignidade ao atendimento de mulheres vítimas de agressões e violência doméstica. Possui uma sala bem ampla, com banheiro, diferente do que era a casa anterior. Aqui é muito melhor e adequada. Escolhemos com muito carinho para atender melhor a população e também para os funcionários, que terão condições de prestar um serviço melhor”, disse ao Acontece Botucatu o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto.

Os telefones da Delegacia são os seguintes: (14) 3882-0888 e (14) 3814-2636.

