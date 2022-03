Criminosos utilizam nome do Sebrae em SMS para tentar aplicar golpes

Com mensagem oferecendo falsas vagas de emprego, eles tentam obter dados pessoais das vítimas; instituição faz o alerta

Os cibercriminosos continuam procurando diferentes estratégias para enganar pessoas e obter vantagem financeira ou dados pessoais. Desta vez, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) alerta que seu nome está sendo usado para ofertar falsas vagas de emprego na instituição.

Nos últimos dias, inclusive, vários pessoas da região de Botucatu relataram que receberam mensagens dos golpistas. A boa notícia é que ainda não foram registrados boletins de ocorrência de vítimas na cidade, de acordo com a Polícia Civil.

Nesta modalidade de estelionato, o objetivo dos cibercriminosos é ter acesso, principalmente, a dados pessoais. Isso porque, com essas informações, segundo especialistas, é possível realizar empréstimos, comprar e vender imóveis e

veículos, contratar serviços e até mesmo abrir contas bancárias.

No golpe envolvendo o nome do Sebrae, os criminosos têm enviado mensagens de texto se passando por um “gerente geral” da instituição. Eles dizem que estão “recrutando uma equipe de meio período”, com salário mensal que varia de R$ 1 mil a R$ 5 mil. Deixam um número de WhatsApp para contato e ainda passam um link, que, quando acessado, também pode servir como meio para furtar dados pessoais e financeiros.

Assim, por acreditar que estão se inscrevendo em um processo seletivo, as vítimas interessadas na falsa vaga de emprego acabam mandando documentos pessoais e, em algumas vezes, até transferem quantias em dinheiro, consumando o golpe.

O Sebrae, contudo, afirma que o recrutamento é falso e que o cargo de gerente geral sequer existe na instituição.”Os processos seletivos para contratação de colaboradores do Sebrae são públicos, e não há contato via WhatsApp para

solicitar informações. Se receber mensagens de contatos desconhecidos, não clique em nenhum link, não compartilhe informações pessoais, nem transmita códigos de verificação. Assim, você e seus dados ficam protegidos”, alerta.

FIQUE ATENTO

Por conta dos mais variados tipos de fraudes usando o nome da instituição, o Sebrae disponibilizou um espaço em seu site para expor as diferentes estratégias dos cibercriminosos e, assim, evitar que mais pessoas sejam enganadas

(http://www.sebrae.com.br/parece-golpe).”Se tiver dúvidas ou desconfiar de algo errado, nos avise por meio do atendimento oficial (http://www.sebrae.com.br/atendimento) ou pelo 0800 570 0800″, conclui o órgão.

Além disso, ao suspeitar que está sendo vítima de um golpe, é importante procurar a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência (BO), seja pessoalmente ou por meio da Delegacia Eletrônica (http://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br).

Fonte: Jcnet

