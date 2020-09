Criminosos roubam carga de cigarros avaliada em R$ 100 mil em Botucatu

A Polícia Militar registrou um caso de roubo em Botucatu nesta sexta-feira, 04. Segundo boletim de ocorrência, a vítima teria acabado de realizar uma entrega de cigarros no distrito de vitoriana e estava se deslocando para o bairro Rio Bonito com o veículo VW/Kombi da empresa distribuidora de cigarros, para realizar outra entrega.

Nesse trajeto, ele disse que foi abordado por dois indivíduos em uma moto na cor preta, sendo que o garupa levantou a camiseta e mostrou uma arma dizendo que era um assalto, obrigando a vítima a parar o veículo.

O criminoso armado sentou no banco do passageiro e disse pra ele dirigir até uma estrada de terra, onde parou o veículo novamente. Os criminosos amarraram o homem com fita adesiva nos pés e nas mãos. Um outro veículo se aproximou do local e os assaltantes fizeram o transbordar da carga. Eles levaram também dois celulares da empresa, da marca Motorola, e um celular de uso pessoal da vítima.

A carga está avaliada em aproximadamente R$ 100 mil. Os policiais militares realizaram buscas pela região do assalto, porém, nem um suspeito foi localizado. A Polícia Científica esteve no local para dar início às investigações.