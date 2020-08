Criminosos já não estão mais em Botucatu, diz Polícia Militar

Fotos: Acontece Botucatu

A população de Botucatu amanheceu nesta sexta-feira, 31, ainda com a sensação de medo e insegurança, gerados pelos ataques que uma quadrilha realizou na cidade na madrugada de quinta-feira. Mas para a polícia, a situação já está de volta ao normal, pelo menos para os moradores, já que os bandidos já não devem mais estar em Botucatu. Foi o que disse o subcomandante do 12º Batalhão da PM, Major Cagliari em entrevista ao programa Bom Dia Criativa nesta manhã.

“Nós acreditamos que os criminosos já estejam fora da cidade de Botucatu, possivelmente pode haver um ou outro ainda, não podemos descartar essa possibilidade, então a gente trabalha com essa hipótese e para isso ainda temos equipes especializadas realizando buscas. A população sempre contribui muito com denúncias de pessoas em atitudes suspeitas na região e estamos averiguando todos os casos para que não fique nenhuma dúvida sobre a permanência de nenhum marginal na cidade de Botucatu”, falou Cagliari.

Além das equipes por terra e o helicóptero Águia, os policiais utilizaram drones, que fazem a varredura termal, ou seja, equipamentos que indicam a presença de pessoas pela temperatura do corpo no meio da áreas de matagal, porém, ninguém foi localizado.

“A gente percebe que a situação já está voltando à normalidade, mas ainda estamos com apoio de várias equipes de fora de Botucatu, como o Batalhão de Choque e o Grupamento Aéreo, que permanecerão durante alguns dias na cidade para que a gente possa fazer com que a população volte a sentir aquela sensação de segurança, que a gente espera que aconteça a partir de hoje, com a retomada normal das atividades na cidade”, disse.