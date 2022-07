Criminosos arrombam cofre de agência bancária na Unesp em Rubião

A Polícia Militar registrou na tarde deste sábado, 09, um caso de furto no Campus da Unesp em Rubião Júnior, tendo como vítima o banco Santander.

Segundo informações obtidas pelo Acontece Botucatu, elementos não identificados serraram um cofre da agência. Após a ação, tomaram rumo ignorado e não foram localizados.

As informações dão conta de que o sistema de alarme foi disparado na agência no início da tarde do sábado, feriado estadual.

O valor levado pelos criminosos não foi informado pelo banco, segundo a polícia. A Polícia Civil deve investigar o caso.

