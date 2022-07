Criminoso estoura porta e leva produtos de loja na General Telles em Botucatu

Ele levou vários produtos em ação que durou menos de 1 minuto

As câmeras de segurança de uma loja na rua General Telles, na região central de Botucatu, flagraram a ação de um criminoso. Ele estoura a porta de vidro temperado e leva vários produtos de perfumaria do interior da loja em menos de um minuto. (veja no vídeo).

O caso foi registrado durante a madrugada do dia 20. Primeiro o ladrão força a porta. Sem sucesso, ele chuta o vidro, que se estilhaça.

Em poucos segundos ele coloca tudo que consegue dentro de uma mochila e foge. Há suspeitas de que seja o mesmo criminoso que arrombou uma loja de máquinas e ferramentas na rua Amando de Barros no último dia 19 de julho.

Neste último caso, um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia investiga.

