Crianças do Projeto ‘Cidadão do Futuro’ participam de encontro com a PM e equipes do Canil em Botucatu

Na manhã desta terça-feira, 21, policiais militares da 1ª Companhia de Polícia Militar e Canil Setorial, localizada a Avenida Universitária, receberam cerca de 70 crianças do Projeto Cidadão do Futuro, do Bairro Monte Mor. A iniciativa visa aproximar ainda mais a polícia da comunidade.

Foram realizadas demonstrações de ações junto aos cães do Canil Setorial e outras atividades dirigidas pelos próprios policiais militares. As crianças tiveram a oportunidade de interagir com os cães e de assistirem vários treinamentos que objetivam a localização de entorpecentes e a detenção de infratores da lei.

Ao final do evento foi servido um delicioso lanche, preparados pelos próprios policiais militares aos alunos do Projeto. O evento contou ainda com as presenças de Clóvis de Almeida Martins, presidente do Conselho de Segurança de Botucatu.

“A Polícia Militar por meio de seu comandante em Botucatu, Tenente Coronel PM Agrella, e o Comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, Capitão PM Torres parabenizam o professor Ricardo Teixeira da Costa, responsável pelo projeto Cidadão do Futuro pela inciativa e aproximação das crianças e da comunidade com a Polícia Militar”, disse e PM em nota.