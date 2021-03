Crianças brincando com isqueiro colocam fogo em quarto na Cohab 1

O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu a um caso de incêndio em residência na manhã desta quarta-feira, 03. O caso aconteceu na Rua João Lumina Júnior, na Cohab 1.

Segundo o relatório de atendimento, duas crianças de aproximadamente 4 anos 6 anos pegaram um isqueiro e atearam o fogo no colchão de um dos quartos da casa. Quando os Bombeiros chegaram, o incêndio estava praticamente extinto.

As chamas derreteram todo o forro de PVC do cômodo. Foi efetuado a vistoria e o rescaldo. Não havia mais moradores no interior da casa. Atenderam a ocorrência os bombeiros Sargentos Ferrari e Alessandro, Cabos Constantino, Marchesine, Castro, bunder, e soldados Basseto e Gama.

O caso foi registrado pela polícia para que seja investigado.