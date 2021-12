Criança morre após acidente na Castelinho em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

O Plantão da Polícia Civil registrou no final da noite deste domingo, 05, um grave acidente de trânsito na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, em Botucatu. O fato ocorreu no km 11 da via, envolvendo três veículos, um Renault Sandero, um Fiat Uno e um GM Corsa.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor do Sandero tentou efetuar uma ultrapassagem em um dos veículos pela esquerda, como não conseguiu, colocou o carro para direita, se deparando com o Fiat Uno. A tentar voltar para a pista da esquerda, colidiu com a traseira dos dois veículos, relata boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Os dois veículos que foram atingidos perderam o controle e capotaram na via com o impacto. Um total de 6 pessoas ficaram feridas e foram socorridas, uma das vítimas uma gestante que estava no Corsa.

Uma criança de apenas 4 anos faleceu no acidente. A vítima, uma menina natural de Botucatu, chegou a ser socorrida ao pronto socorro do HC, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor do Sandero fez o teste de etilômetro e foi apontado o estado de embriaguez ao volante, segundo boletim da Polícia Civil. O Delegado de plantão o indiciou por homicídio doloso e o mesmo foi recolhido.

Ainda de acordo com boletim da Polícia Civil, o veículo estava com uma velocidade superior a 154 km/h, ou seja, acima do permitido na via.

As outras vítimas não tiveram ferimentos graves. A Polícia Científica compareceu no local e a Polícia Civil deverá dar sequência no inquérito policial.

Compartilhe esta notícia