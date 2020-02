 Coronel Aleksander Lacerda assume comando da Polícia Militar no Interior

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (07) uma nota à imprensa anunciando a mudança na gestão do Comando de Policiamento do Interior-7. A determinação havia sido publicada no Diário Oficial estadual.

O Cel. Aleksander Toaldo Lacerda assume a função no lugar do Cel. PM Williams de Cerqueira Leite Martins, que será alocado no Comando de Policiamento do Interior-9, em Piracicaba, interior de São Paulo.

Conforme divulgado pelo órgão, o Cel. PM Aleksander já esteve à frente do comando do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na região de Sorocaba como Tenente Coronel, a partir de agora estará na chefia geral do CPI-7, representando os batalhões de Sorocaba 7º BPM/I de Sorocaba, 12º BPM/I de Botucatu, 22º BPM/I de Itapetininga, 40º BPM/I de Votorantim, 50º BPM/I de Itu, 53º BPM/I de Avaré e 54º BPM/I de Itapeva.

O Comando de Policiamento do Interior-7 é responsável pela preservação da ordem pública em 78 municípios da região metropolitana de Sorocaba.

Fonte: Jornal Z Norte