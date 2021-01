Contrabando: TOR apreende grande carga de cigarros na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou nesta quinta-feira, 28, um flagrante de Contrabando na Rodovia Castelo Branco. Durante Operação em conjunto com a Receita Federal, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, observou um conjunto de veículos que estava em uma velocidade considerável e foi realizada a abordagem, que se deu no km 246, região de Avaré.

O condutor alegou que transportava adubo, porém, logo se retratou e confessou que transportava uma carga de cigarros contrabandeados aos policiais. Ao verificar o semirreboque, a equipe do TOR constatou grande quantidade de caixas de cigarro da marca GIFT, oriundas do Paraguai.

“Foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor pelo crime de contrabando. Ele foi informado dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado”, diz o boletim.

O veículo e preso foram encaminhados até a Base Operacional localizada no km 248 da mesma rodovia, para que fosse realizada uma busca minuciosa no conjunto de veículos em local iluminado e seguro.

O veículo foi escoltado até o pátio terceirizado da Receita Federal e em seguida, a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Federal de Bauru, onde foi registrado o flagrante pelo cometimento do crime de Contrabando.

Foram apreendidos os veículos, um telefone celular, R$ 543,00, Termo de retenção e lacração de veículo da RFB e os 550.000 maços de cigarros da marca GIFT. O preso foi encaminhado ao CDP de Bauru.