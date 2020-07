Contrabando: TOR apreende carga de 450 mil maços de cigarro na Castelo Branco em Pardinho

A Polícia Militar Rodoviária registrou neste sábado, 11, um caso de contrabando na Rodovia Castelo Branco, altura do município de Pardinho. Diz o boletim policial que durante patrulhamento pela SP-280, policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) observaram um conjunto de veículos (cavalo trator e semirreboque) e por conta da velocidade desenvolvida e a placa do semirreboque ser do Estado de SC, resolveram abordar e verificar.

Abordado, o condutor apresentou os CRLV, CNH e notas fiscais da carga de leite longa vida. Ao fiscalizarem o CRLV do semirreboque, os policiais da Equipe do TOR notaram indícios de falsificação nesse documento e ao observar o chassi na longarina do veículo, ficou constatado que se tratava de outra carreta, do município de Concórdia/SC, com restrições judiciais diversas.

Na vistoria ao compartimento de cargas após a retirada da lona, os policiais militares rodoviários localizaram grande quantidade de cigarros marca GIFT, produto de contrabando do exterior (450.000 mil maços).

O Condutor, de 25 anos, morador de Cascavel/PR, confessou que assumiu o volante do veículo, já carregado com os cigarros contrabandeados em posto de combustíveis em Toledo/PR e estava sendo direcionado por outras pessoas via celular sobre quais trajetos deveria fazer, não sabendo ao certo onde entregaria a carga.

Foi dada voz de prisão em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Bauru. Foi registrada a prisão em flagrante pelos crimes de Contrabando e Adulteração de elemento identificador de veículo.

Foram apreendidos dois celulares, os veículos e carga de cigarros, os CRLV, R$ 1.376,00 e notas fiscais. O preso foi encaminhado ao CDP de Bauru, onde aguardará uma audiência de custódia.