Contrabando: TOR apreende carga de 360 mil maços de cigarro na Rondon em São Manuel

A Polícia Rodoviária registrou neste sábado, dia 17, um caso de contrabando. O fato se deu na Rodovia Marechal Rondon, km 274, em São Manuel.

Durante patrulhamento da equipe do Tático Ostensivo Rodoviários – TOR pelo pátio de um posto de combustíveis, a equipe observou dois caminhões estacionados, sendo as carrocerias com silo. Ao passar próximo aos veículos e efetuar a consulta das placas, foi verificado pertencerem aos municípios de Erechim/RS e Blumenau/SC respectivamente, fato incomum pelo tipo de carroceria.

Ao se aproximarem, os policiais viram um homem correndo entre os veículos e seguindo sentido a mata atrás do posto de combustíveis. Esse homem foi acompanhado a pé na mata, imobilizado e acabou confessando que correu ao perceber que a equipe iria verificar os caminhões estacionados, segundo consta em BO. Ele disse que havia cigarros contrabandeados no interior das carrocerias.

Após buscas nas carrocerias dos caminhões, foi localizada grande quantidade de cigarro contrabandeado das marcas Eight e TE, em um total de 360 mil maços. O condutor do veículo de placas do RS não foi localizado nem nas imediações, sendo as informações retransmitidas para viaturas.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem de 27 anos e morador de São Lourenço D’Oeste/SC pelo cometimento do crime de Contrabando, sendo necessário o uso de algema para inibir nova tentativa de fuga. O preso possuía algumas escoriações pelo corpo e vestes rasgadas por ter passado por cerca de arame farpado.

O autor foi informado dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Bauru, para o registro da ocorrência. Foram apreendidos os dois veículos, o cigarro contrabandeado, celular e um CRLV. O preso foi encaminhado ao CDP de Bauru.