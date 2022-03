Contrabando: TOR apreende 15 mil maços de cigarro que seriam entregues em Botucatu

Durante patrulhamento pela SP-280, Rodovia Presidente Castello Branco, nesta sexta-feira, dia 11, a Equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) observou um veículo que transitava pela faixa da direita. O carro tinha carga alta sobre o banco traseiro, apesar de estar com película não refletiva, mas era possível ser visualizado o interior do automóvel com certa dificuldade.

O veículo com placas de Cambé/PR foi abordado no km 281, em Iaras. Ao vistoriar o veículo, os policiais militares rodoviários do TOR localizaram no banco traseiro e porta-malas, grande quantidade de caixas de cigarros contrabandeados.

A carga não tinha documentação fiscal ou outra documentação que autorizasse sua importação. O condutor, de 21 anos, alegou que levaria os cigarros até o município de Botucatu.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de Contrabando e a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Bauru. O delegado ratificou a prisão pelo crime de Contrabando e o preso foi encaminhado para cadeia pública de Avaí.

Foram apreendidos 15.000 maços de cigarros, o veículo, R$ 551,00 em notas e um aparelho celular.

