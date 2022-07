Confusão no trânsito: acidente na Dom Lúcio envolve cinco carros e uma moto

Fotos Acontece Botucatu

A Polícia Militar registrou na tarde desta segunda-feira, dia 25, um acidente envolvendo cinco carros e uma moto na área central de Botucatu. O fato ocorreu na Avenida Dom Lúcio.

Segundo informações de testemunhas, tudo começou com um veículo Pálio Weekend colidiu contra um Fiat Uno que estava em movimento. Sem controle, este veículo colidiu fortemente contra um GM Agile, que por sua vez bateu em um VW Gol, que derrubou uma moto Honda CG, todos estacionados.

Um outro veículo que também estava estacionado na via teve danos menores após a queda da moto. O trânsito não precisou ser interrompido.

Ainda segundo testemunhas, o condutor do Pálio Weekend não ficou no local após a primeira colisão, mas a placa do veículo caiu no solo e o veículo deve ser identificado em breve.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para colher as informações. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente.

Compartilhe esta notícia