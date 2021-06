Condutor que desceu escadarias de Igreja com veículo é ouvido pela Polícia Civil de Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu realizou durante essa semana uma operação para investigar a atitude de um condutor que na madrugada do dia 05/06, desceu com um veículo as escadarias da Igreja de Santo Antônio, em Rubião Junior. Os trabalhos foram realizados pela DIG (Delegacia de investigações Gerais).

Após algumas diligências, os investigadores conseguiram identificar o veículo e seu condutor. O fato foi amplamente divulgado em redes sociais e que causou grande comoção e indignação na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o condutor foi conduzido até a Delegacia especializada para as providencias de Polícia Judiciária. Ele disse em depoimento que nunca esteve no local e se enganou na saída, achando que aquele seria o caminho correto.

O local passará por uma perícia para avaliar possíveis danos. De acordo com a Polícia Civil, o condutor pode responder por ‘Dano tentado’, artigo 163 código penal, ou seja, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.