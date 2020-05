Condutor morre após carro ser atingido por roda que se soltou de outro veículo na região de Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta sexta-feira, 15, um grave acidente com vítima fatal na região de Botucatu. Silvio Januário da Silva, de 55 anos, morador de Araçatuba, morreu após o acidente no km 184 da rodovia Castelo Branco (SP-280), na altura do município de Bofete.

A vítima viajava com a esposa em uma GM Montana, quando o veículo foi atingido por uma roda que se soltou de uma carreta rebocada por outro carro que trafegava no sentido contrário da via.

Com o impacto provocado pela roda, Silvio perdeu o controle da picape que dirigia, vindo a colidir contra a lateral de um caminhão. O motorista de Araçatuba chegou a ser socorrido e lavado para o Hospital das Clínicas em Botucatu, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa da vítima segue hospitalizada. A Polícia Rodoviária conseguiu localizar em um posto de combustíveis, no km 193 da rodovia, o motorista que conduzia o carro rebocando a carreta de onde a roda que causou a fatalidade se desprendeu. Trata-se de um empresário de São Paulo, de 32 anos.

Ele conduzia uma SUV Tracker e ao parar no posto de combustíveis foi alertado por um frentista de que a carreta rebocada pelo veículo estava sem uma das rodas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Informações do site 018 News de Araçatuba