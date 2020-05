Condutor embriagado bate em vários carros na contramão e é preso em Rubião Junior

A Guarda Civil Municipal registrou na noite desta sexta-feira, 29, um caso de embriaguez ao volante em Rubião Junior. A GCM foi acionada através do 199 para atender um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos na Avenida Raymundo Puty.

Os GCMs Ronaldo e Carmelin, ambos do GEPOM, foram até o local e fizeram contato com as testemunhas. Elas informaram que o condutor de um Monza estava trafegando no sentido Rubião Júnior/Centro, quando invadiu a pista contrária e veio a colidir com vários veículos.

Uma das colisões foi frontal, com um veículo Honda/City. Os ocupantes do veículo eram um casal e um bebê de 2 meses. A mulher e a criança foram socorridas até o Pronto Socorro do HC com lesões leves, onde passaram por atendimento médico.

Relata boletim de ocorrência que os GCMs verificaram que o condutor do Monza estava aparentemente embriagado, com odor etílico e fala pastosa. Ao ser indagado informou que ingeriu várias cervejas e cachaça.

A Polícia Militar foi acionada para tomar as medidas administrativas e o condutor foi submetido ao teste com o etilômetro. Segundo o relatório policial, foi constatado um índice de álcool no sangue acima do permitido pela legislação.

Diante dos fatos, o indivíduo de 67 anos foi conduzido até o Plantão Policial, onde a Delegada Simone Alves Firmino tomou ciência dos fatos. Foi elaborado boletim de ocorrência de embriaguez ao volante e o mesmo recolhido à cadeia pública.

O relatório da GCM ainda diz que o idoso possui antecedente criminal por embriaguez ao volante. Os ocupantes dos outros veículos não ficaram feridos.