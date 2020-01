Comandante dos bombeiros da região de Botucatu deixa posto e entra para a reserva

A quarta-feira (8) foi marcada, no Corpo de Bombeiros, pela despedida do comandante do 12.º Grupamento de Bauru e região, tenente-coronel Osmar Amaro dos Santos Junior. Depois de dois anos à frente da unidade, ele entra para a reserva nesta quinta e, interinamente, fica no cargo o major José Milton Franco de Arruda. Ambos já atuaram na cidade de Botucatu.

O 12.º Grupamento abrange 69 municípios da região, incluindo Bauru e Botucatu. A solenidade de homenagem ao tenente-coronel Amaro pelos quase 33 anos de serviços prestados à sociedade por meio do Corpo de Bombeiros foi realizada no unidade da Vila Falcão.

O ex-comandante recebeu uma comenda de mérito pessoal em segundo grau, além da medalha Valor Militar, em grau um (ouro), concedida somente aos militares que acumulam mais de 30 anos de carreira. Da cerimônia, participaram autoridades civis e militares, familiares e amigos veteranos do tenente-coronel. Estes últimos leram textos de homenagem e entregaram uma camiseta de boas-vindas ao time de veteranos.

