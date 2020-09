Com a participação de policiais de Botucatu, número 1 da lista de procurados do Ministério da Justiça é preso na região

As Polícias Militar e Civil prenderam na manhã desta quinta-feira, dia 17, Luciano Castro de Oliveira, o “Zequinha”. Trata-se do número 1 da lista de procurados do Ministério da Justiça.

A prisão ocorreu na zona rural de Tejupa, município na região de Avaré. A ação contou com a participação de policiais militares de Botucatu.

A informação foi dada pelo Coronel Aleksander Toaldo Lacerda, Comandante do Policiamento do Interior-7 (CPI-7) durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Pesam contra o homem acusações de crimes em todos os estados do país e no Mercosul. São listados crimes contra o patrimônio, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo o Coronel Lacerda, há suspeitas de que ele tenha ligação com os ataques em julho na cidade de Botucatu.

“Temos informações, mas isso ainda será apurado e investigado com detalhamento, mas existiam algumas informações da participação dele nos fatos registrados em Ourinhos e Botucatu, mas isso ainda vau ser apurado”, disse o Coronel ao Programa Bom Dia Criativa.

O caso foi apresentado na delegacia de Avaré. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, número 190, das secretarias de Segurança Pública dos estados.