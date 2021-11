Com carga de maconha, motorista tenta fugir, mas é preso pela Polícia Rodoviária em Botucatu

Flagrante aconteceu na Rodovia Gastão Dal Farra

A Polícia Militar Rodoviária registrou no final da tarde desta sexta-feira, 12, um flagrante de tráfico de drogas. O caso ocorreu na Rodovia Gastão Dal Farra em Botucatu.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais rodoviários estavam realizando a Operação Proclamação da República, quando foi dado sinal de parada a um automóvel GM Astra. O motorista não respeitou a ordem dos policiais, sendo iniciado acompanhamento e solicitado apoio na rede de rádio.

Na Gastão Dal Farra, o condutor parou e abandonou o automóvel no acostamento, evadindo para uma área de mata. Em vistoria veicular foi localizado, no porta malas e no banco traseiro, grande quantidade de maconha.

Equipes do Policiamento Rodoviário e do Policiamento do Batalhão de Botucatu realizaram diligências no local e adjacências, e localizaram o condutor do veículo, que foi levado ao Plantão da Polícia Civil de Botucatu, onde foi autuado por tráfico de drogas.

