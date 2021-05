Com ajuda do BAEP, Polícia Militar prende dois por tráfico na região do jardim Palos Verdes

A Polícia Militar registrou na noite desta sexta-feira, 14, um caso de tráfico de drogas na região do Palos Verdes. Durante patrulhamento de Ações Especiais, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita pela Rua Romeu Levi, diz boletim de ocorrência.

Foram abordados dois indivíduos em atitude suspeita e em posse deles foi encontrada substâncias semelhantes com maconha e cocaína. Também foi encontrada a quantia R$ 2.605,00.

Em consulta via COPOM foi constatado que um é procurado pela justiça, no ART. 33 da lei de Drogas. Ambos foram conduzidos ao DP e permaneceram presos a disposição da justiça. A ação contou com o apoio do Baep de Sorocaba que está na cidade.