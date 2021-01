Com ajuda do Acontece Botucatu, dono recupera moto furtada

Um caso divulgado pelo Acontece Botucatu neste dia 1º de janeiro de 2021 teve final feliz. Ainda na noite de ontem, 01, o dono de uma motocicleta Honda Biz, vermelha, que tinha sido furtada durante a madrugada, localizou a moto na região do bairro Jardim Iolanda.

“A moto foi encontrada abandonada no Jardim Iolanda. Uma família havia visto a moto lá desde as 10h00. Chegaram a avisar a polícia e puxaram a placa, mas como eu ainda não havia feito o boletim, deu como não furtada. Agora a noite eles viram a reportagem do Acontece Botucatu e entraram em contato comigo”, disse o dono da moto.

A polícia vai investigar o caso para tentar identificar o autor do furto, que foi flagrado pelas câmeras de vigilância de uma residência no local do crime.

Relembre o caso: