Colisão frontal na Alcides Soares em Botucatu deixa homem preso nas ferragens de veículo

Mais um acidente na Alcides Soares em Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado na tarde desta segunda-feira, para socorrer 4 vítimas de um acidente na Rodovia Alcides Soares, logo após o Lageado no sentido Vitoriana.

Segundo informações dos Bombeiros, houve uma colisão frontal entre um GM Vectra e um VW Fox. Este último veículo com 4 ocupantes que sofreram ferimentos.

Segundo os Bombeiros, uma das vítimas é um homem que ficou retido nas ferragens da porta, sendo necessário muito trabalho para retirá-lo do local, inclusive com a retirada do painel que ficou sobre suas pernas.

A vítima foi socorrida ao PS do HC com suspeita de fratura de fêmur. Os outros três ocupantes tiveram ferimentos superficiais.

A condutora do Vectra nada sofreu com o impacto. As vítimas foram socorridas pelas equipes do Resgate e SAMU. A Polícia Civil deverá investigar as causas do acidente.