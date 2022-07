Colisão entre carro e carreta mata condutor na Marechal Rondon em São Manuel

A Polícia Rodoviária registrou na manhã desta sexta-feira, dia 08, um acidente com vítima fatal na rodovia SP-300, a Marechal Rondon, em São Manuel. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, houve uma colisão traseira no km 264 mais 500 metros.

Os veículos envolvidos são uma Renault Master e uma carreta que transportava cana in natura. O acidente ocorreu após a praça de pedágio, sentido São Manuel.

O veículo Renault, pertencente a uma empresa de Botucatu, colidiu com a traseira da carreta por motivos que ainda serão apurados. Segundo informações apuradas no local, o condutor não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A vítima do acidente é Ricardo Gouveia Cunha. O fato já foi comunicado para a família pelas autoridades, segundo informações.

O trânsito ficou lento na via, com viaturas da Polícia Rodoviária e concessionária Rodovias do Tietê sinalizando o local, com orientação para que os motoristas reduzam a velocidade.

A Polícia Científica foi acionada para comparecer no local. O caso será apresentado na Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias do acidente.

O Acontece acompanha.

Notícia atualizada às 10h15

Compartilhe esta notícia