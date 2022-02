Colisão entre carro e bicicleta deixa adolescente ferido em Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou na noite desta quinta-feira, dia 24, um acidente no loteamento Central Parque em Botucatu. O local fica na região do Parque Marajoara.

Segundo informações de testemunhas, um adolescente de apenas 12 anos estava com sua bicicleta na via, quando teria cortado a preferencial de um GM Corsa. O condutor do veículo prestou socorro a acionou o resgate, de acordo com informações.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. De acordo com as informações preliminares, ele apresentava vários ferimentos pelo corpo.

O para-brisa do veículo ficou destruído com o impacto. A Polícia Civil deverá ser acionada para investigar as causas do acidente.

