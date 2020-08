Coletor de recicláveis é vítima de homicídio em São Manuel

Homem, que tinha fama no bairro de ser caridoso, foi atacado por golpes de facão dentro de sua casa

Um homem de 60 anos foi atacado e morto, na madrugada desta quinta-feira (6), por golpes de facão quando estava no interior de sua residência, na Rua Lúcia Bertozo, na Vila São Geraldo, em São Manuel.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Manuel, que foi chamada para atender a ocorrência junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vizinhos relataram que a vítima foi vista dentro de casa e coberta por sangue.

No local, Benedito Aparecido Donizete dos Santos já estava sem vida e apresentava corte profundo no pescoço e em um dos punhos, além de um outro ferimento na testa. Ainda de acordo com a GCM, o homem morava sozinho, era coletor de recicláveis e tinha fama no bairro de ser uma pessoa caridosa, que ajudava os vizinhos e até pessoas desconhecidas.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica de Botucatu já estiveram no local, realizaram a perícia técnica e o caso será investigado. Até o momento, o autor não foi identificado.

Fonte: JCNet