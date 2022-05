Cinco carros se envolvem em acidente na Av. Santana em Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

As Forças de Segurança de Botucatu registraram um acidente envolvendo cinco carros na manhã desta quinta-feira, 26. O acidente aconteceu na Avenida Santana, no Cruzamento com a Djalma Dutra, na esquina da escola Industrial.

Segundo apurou a equipe do Acontece Botucatu no local do acidente, o motorista de uma Honda HRV descia a Avenida Santana sentindo centro-Vila dos Lavradores. Ele teria passado no sinal vermelho e atingiu em cheio um Fiat Pálio que seguia pela Djalma Dutra.

O Pálio foi arremessado na contramão da avenida e atingiu um veículo Renault Duster, que estava estacionado. O motorista da HRV se assustou e deu marcha ré, atingindo mais dois veículos, um Fiat Uno e um GM Astra.

Felizmente, apesar do grande susto, ninguém se feriu. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar as causas do acidente.

