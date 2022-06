Ciclista morre atropelado na Rondon em São Manuel

Imagem – Arquivo Acontece Botucatu

Polícia Rodoviária e Concessionária Rodovias do Tietê registraram um atropelamento fatal na manhã desta quinta-feira, 02. O acidente aconteceu na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 276, em São Manuel por volta das 5h00.

Segundo as informações obtidas pelo Acontece Botucatu, um ciclista seguia pelo acostamento no sentido São Manuel-Bauru, quanto foi atingido por um carro que trafegava no mesmo sentido, próximo ao distrito de Aparecida de São Manuel.

Após cair na pista, o homem, de aproximadamente 40 anos, que não teve a identidade revelada, foi atropelado por um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso será registrado pela polícia civil para investigações.

