Casa fica destruída após incêndio na área central de São Manuel

O Corpo de Bombeiros de São Manuel foi acionado no fim da tarde desta segunda-feira, 02, para atender uma ocorrência de incêndio em residência. O fato ocorreu na área central do município de São Manuel, perto do Clube Recreativo.

De acordo com as primeiras informações passadas pelas Forças de Segurança, teria ocorrido uma discussão no interior da residência e na sequência um homem colocou fogo no imóvel com a família dentro.

O suspeito de atear fogo na casa foi socorrido com algumas queimaduras, mas sem maior gravidade. Os outros ocupantes do imóvel conseguiram escapar sem ferimentos.

Viaturas dos Bombeiros controlaram as chamas, mas a casa ficou destruída. A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local e fez a segurança do entorno. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.

O Acontece Botucatu acompanha.