Carros de Botucatu se envolvem em grave acidente na SP-147 em Anhembi

O corpo de Bombeiros de Botucatu registrou neste sábado, 29, um grave acidente da Rodovia SP-107, em Anhembi. Trata-se de uma colisão frontal envolvendo dois veículos com placas de Botucatu.

A rodovia liga a Marechal Rondon a Anhembi. Segundo os Bombeiros, o acidente resultou em seis vítimas, sendo dois adultos que estavam na camionete S10, além de dois adultos, um garoto de 10 anos e um jovem de 17 anos que estavam no Jeep Renegade.

Apesar da violência da batida, as vítimas tiveram alguns ferimentos ou fraturas. Foi necessário a retirada de portas e coluna do Jeep para a retirada de uma vítima, que estava presa no lado do passageiro.

Todas as vítimas foram socorridas para Botucatu. Os ocupantes da S10 foram para o hospital da Unimed e os demais para o Hospital das Clínicas.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Viaturas do SAMU e ambulâncias de Anhembi transportaram as vítimas. Estavam na ocorrência os Bombeiros Sargento Ferrari, Sargento Luis Paulo, Cabo Castro e Cabo Wesley.