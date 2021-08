Carro tomba na Avenida Santana após colisão

A Polícia Militar registrou na tarde desta sexta-feira, dia 27, um acidente de trânsito na área central de Botucatu. O fato ocorreu no cruzamento entre a Rua Djalma Dutra e avenida Santana.

Segundo informações colhidas no local, um Fiat Fiorino descia pela Santana, quando houve uma colisão com um GM Kadett que avançou pela Djalma Dutra. Com o impacto o Fiorino tombou na via.

Uma viatura dos Bombeiros foi deslocada para o local, mas o acidente não deixou vítimas. O trânsito ficou lento na avenida Santana sentido Vila dos Lavradores.