Carro tomba em rotatória da Gastão Dal Farra após colisão

A Polícia Militar registrou na noite desta quarta-feira, 15, um acidente de trânsito no Parque 24 de maio. Um veículo tombou na rotatória entra a Avenida Zumbi dos Palmares com a Rodovia Gastão Dal Farra.

Segundo informações, um outro veículo teria avançado a sinalização de pare no cruzamento, se chocando com uma caminhonete GM S-10. Com o impacto, a carro tombou e parou com as rodas para cima.

De acordo com informações, apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido na colisão. Guarda Municipal e Polícia Militar fizeram a orientação do trânsito.