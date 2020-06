Carro tomba em cruzamento de via no centro de Botucatu após colisão

Mais um acidente registrado em Botucatu. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira, 18, na área central de Botucatu e ocasionou o tombamento de um veículo.

Esse cruzamento entre as ruas Curuzu e Tonico de Barros é um dos pontos que mais registra acidente em Botucatu. Embora haja sinalização no local, condutores relatam falta de visão no cruzamento.

No local, mais uma vez, houve uma colisão entre veículos. Um dos carros envolvidos, um Fiat Uno, tombou na via, assustando condutores e pedestres.

“Existe um ponto cego nessa esquina. Já tentamos abaixo assinado, para que tomem alguma providência e nada. Um acidente atrás do outro”, disse uma leitora ao Acontece Botucatu.

Não há registro de vítimas com ferimentos grave no acidente.