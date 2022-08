Foto Acontece Botucatu

A Polícia Militar registrou na manhã desta sexta-feira, dia 19, um acidente de trânsito na Rua Visconde do Rio Branco, sentido Unesp.

Segundo informações, houve uma colisão entre um VW Gol, que saia da Vital Brasil, com um VW Fox, que estava sentido Unesp. Com a batida o Fox tombou na via.

A Concessionaria Rodovias do Tietê sinalizou o local e retirou os veículos. Apesar do susto, os envolvidos não ficaram feridos.

Compartilhe esta notícia