Carro tomba após colisão na região da Cecap em Botucatu

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Botucatu nesta quinta-feira, dia 01. Desta vez o fato foi registrado na rua Manoel Gamito, Vila Assumpção ou região da Cecap, como é conhecida.

Segundo informações, houve uma colisão entre um GM Astra e um Honda HRV. Com o impacto, o Honda tombou na via. Outros veículos que estavam estacionados também foram atingidos.

Uma viatura do resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas não precisou socorrer ninguém. Apesar do susto, foram apenas danos materiais.

Esse quarteirão registra intenso movimento todos os dias, pois é uma rua paralela ao Hospital Unimed. O fluxo de veículos não precisou ser interrompido.

