Carro tomba após colisão na Avenida do Shopping Botucatu

Mais um acidente no trânsito de Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta quinta-feira, dia 08, mais um acidente de trânsito em Botucatu. De acordo com informações, um veículo Ford Ka tombou depois de colidir com outro veículo na Avenida José Amaro Faraldo, perto do Shopping Botucatu.

Segundo testemunhas relaram à polícia, a condutora do Ka seguia na preferencial, quando o motorista de um VW Gol avançou a preferencial. O fato está sendo averiguado.

A mulher que estava no carro que tombou sofreu ferimentos leves e foi levada ao pronto socorro pela unidade do Resgate/Bombeiros. O outro condutor não se feriu.

A Guarda Municipal fez a sinalização e disciplinou o trânsito no local. A Polícia deve investigar o acidente.