Carro tomba após colisão com caminhão no Jardim Eldorado

A Polícia Militar registrou no começo da tarde desta terça-feira, 14, um acidente envolvendo carro e caminhão. O fato ocorreu no cruzamento das vias Júlio Vaz de Carvalho e João Batista Carnieto, região do Jardim Eldorado e Continental.

Segundo informações, um caminhão avançou a sinalização de pare no cruzamento, atingindo um veículo VW Gol que passava pelo local. Com a colisão, o carro tombou e ficou com a rodas para cima.

O carro estava ocupado por uma mulher e seu filho. Apesar do susto, ninguém se feriu no acidente. Uma viatura do Samu esteve no local, com a PM disciplinando o trânsito.