Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27) na Rodovia Castello Branco em Bofete (SP). Segundo informações da Polícia Rodoviária, o incidente foi no km 182, no sentido capital-interior.

Quatro pessoas estavam no veículo com placas de Sumaré (SP), entre elas uma criança, mas ninguém se feriu. No vídeo é possível ver que houve até uma pequena explosão.

Um caminhão-pipa da concessionária controlou as chamas. A suspeita é de que houve uma pane elétrica.

Fonte: portal G1